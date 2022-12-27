Москвич оказался в реанимации после того, как поставил смартфон на зарядку

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Житель столицы попал в реанимацию из-за загоревшегося телефона. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Травмы 44-летний москвич получил после того, как поставил гаджет на зарядку. Мужчина просто держал аппарат в руках, когда тот неожиданно загорелся. В результате пострадавший получил ожоги первой, второй и третьей степеней и был госпитализирован.

Также мужчина получил термическое повреждение дыхательных путей, так как во время возгорания он вдохнул раскаленный дым, пошедший из телефона, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что 12-летняя столичная школьница пострадала в похожей ситуации. Мобильный телефон девочки загорелся у нее в кармане. Пострадавшая успела отбросить аппарат от себя, но обожгла руку. Потушил гаджет проходивший мимо преподаватель.