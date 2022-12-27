Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвич оказался в реанимации после того, как поставил смартфон на зарядку

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич оказался в реанимации после того, как поставил смартфон на зарядку
Фото: depositphotos

Житель столицы попал в реанимацию из-за загоревшегося телефона. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

Травмы 44-летний москвич получил после того, как поставил гаджет на зарядку. Мужчина просто держал аппарат в руках, когда тот неожиданно загорелся. В результате пострадавший получил ожоги первой, второй и третьей степеней и был госпитализирован.

Также мужчина получил термическое повреждение дыхательных путей, так как во время возгорания он вдохнул раскаленный дым, пошедший из телефона, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что 12-летняя столичная школьница пострадала в похожей ситуации. Мобильный телефон девочки загорелся у нее в кармане. Пострадавшая успела отбросить аппарат от себя, но обожгла руку. Потушил гаджет проходивший мимо преподаватель.

Москва Госпитализация Пострадавшие Телефоны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте