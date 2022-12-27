Бербок заявила о невозможности нормальных отношений Германии и России

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На сегодняшний день поддержка нормальных отношений Германии с Россией невозможна, и это нужно понимать. Об этом во вторник, 27 декабря, заявила глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок.

— Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений, — сказала она.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что в планах Берлина продолжить ужесточение санкций в отношении Москвы. Кроме того, Германия намерена поддерживать Украину «столько, сколько нужно», передает РИА Новости.

До этого Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России. По ее мнению, исход событий, основанный на предложениях Москвы, не положил бы конец «ужасу для украинского народа».

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы полностью отказаться от переговоров с Россией по теме украинского конфликта. Он заявил, что «если мы не будем говорить», то дипломатический вариант разрешения кризиса «станет еще более маловероятным».