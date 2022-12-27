Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта «Новогоднее путешествие». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».

Там также добавили, что накануне праздника дети отправились из Мариуполя в новогоднюю Москву, чтобы посетить главную «елку» страны, находящуюся в Государственном Кремлевском дворце.

Всех детей окружили заботой и вниманием на протяжении всего времени поездки до Москвы, однако по-настоящему теплый прием для юных гостей был организован в столице.

По словам главы правления движения Григория Гурова, для ребят эта поездка стала не только поводом почувствовать приближение праздника, но и вселило «уверенность в том, что рядом с ними всегда будут чуткие и заботливые люди в любой сложной жизненной ситуации», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на территории Донбасса проверила ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, а также поздравила с наступающими праздниками детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих.