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МИД Болгарии вызвал посла России для разговора насчет журналиста Грозева

Александр Афонин
В мире
МИД Болгарии вызвал посла России для разговора насчет журналиста Грозева
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России в Софии Элеонору Митрофанову для разговора насчет объявленного в федеральный розыск журналиста Христо Грозева. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщило Болгарское национальное телевидение.

— Сообщаем: в связи с тем что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников, — говорится в сообщении.

Помимо этого, МИД Болгарии планирует обсудить с послом вопрос изучения болгарского языка в новых регионах России. По данным внешнеполитического ведомства, национальный язык государства был якобы запрещен для обучения, передает РИА Новости.

Христо Грозев был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России 26 декабря. В карточке журналиста в соответствующей базе данных сказано, что болгарина разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако уточнение точного пункта ведомство не приводит.

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