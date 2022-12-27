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«Ситимобил» подтвердил утечку части обезличенных данных пользователей сервиса

Евгений Жуков
Общество
«Ситимобил» подтвердил утечку части обезличенных данных пользователей сервиса
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Утечка данных у сервиса заказа транспортных услуг «Ситимобил» привела к тому, что в публичном доступе оказались не только данные о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок клиентов. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.

По ее словам, компания не занимается хранением персональных данных пользователей, поскольку сервису достаточно ограничиваться обезличенными данными.

— Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе, — сообщила PR-директор.

Она также добавила, что на текущий момент осуществляется внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны недоброжелателям. Они стали выходить на руководство и представителей компании, делали попытки шантажировать, угрожая слить в Сеть их данные.

В течение суток было направлено в Роскомнадзор оповещение об утечке, а через три дня с момента происшествия «Ситимобил» направил письмо с перечислением реализованных мер для защиты информации, передает РИА Новости.

14 декабря стало известно, что Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере трех процентов от оборота.

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