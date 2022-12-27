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Риелтор назвала стоимость подмосковного особняка Газманова

Александр Афонин
Общество
Риелтор назвала стоимость подмосковного особняка Газманова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стоимость особняка российского музыканта Олега Газманова, расположенного в Подмосковье, оценивается примерно в четыре-шесть миллионов долларов. Об этом сообщила риелтор Татьяна Вавилова.

— Потратили четыре-шесть миллионов долларов, — цитирует специалиста Telegram-канал BLITZ+.

Поводом для оценки жилища послужил опубликованный супругой Газманова Мариной видеоролик. На нем был показан двухэтажный дом с мансардой и панорамными окнами. Вокруг территории особняка раскинулся еловый лес.

До этого стало известно, сколько зарабатывает сын Олега Газманова Родион. Как заявил певец, он получает множество предложений о выступлениях.

Кроме того, народный артист России Филипп Киркоров может лишиться своего особняка в Майами, стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов. Помимо физического имущества, певца хотят лишить визы и американских водительских прав. Местные активисты уже не единожды направляли соответствующие заявления в органы власти.

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