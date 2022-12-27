Маршрут автобуса № 86 временно изменили из-за строительных работ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Электрозаводский мост Карта всех событий

Автобусы маршрута № 86 при движении в сторону Соколиной горы будут временно заезжать на Электрозаводский мост. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Автобусы 86 в сторону Соколиной горы временно заезжают на Электрозаводский мост и останавливаются на остановках «Электрозаводский мост». Это связано с дорожными работами, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 1 января следующего года одна полоса движения будет закрыта на участке Лубянского проезда. Ограничения вызваны строительными работами, в результате чего период перекрытия продлится до 1 декабря 2023 года.

Кроме того, с 25 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года будет недоступна одна полоса для движения на двух участках Новодачного шоссе. Ограничения также связаны с проведением строительных работ.

С 11 декабря ограничено движение на двух полосах участка улицы Дмитрия Ульянова. Так, в районе дома 5а по улице Дмитрия Ульянова заблокирована одна полоса до 30 апреля 2023 года.