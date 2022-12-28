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Сотрудников Палаты представителей США попросили удалить TikTok со своих устройств

Егор Провоторов
В мире
Сотрудников Палаты представителей США попросили удалить TikTok со своих устройств
Фото: Pexels

Членам и сотрудникам американской палаты представителей приказали удалить у себя на устройствах приложение социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сказано в письме офиса административного директора палаты, опубликованном журналистом ABC News.

Административный комитет нижней палаты американского парламента уполномочил офис кибербезопасности начать удаление сервиса со всех устройств, которые находятся в управлении палаты.

Отмечается, что сотрудникам законодательного органа США запрещено скачивать мобильное приложение TikTok на любые мобильные девайсы палаты, а уже установленные приложения обязаны быть удалены «незамедлительно», пишет РИА Новости.

В начале ноября американские законодатели предложили запретить доступ к социальной сети TikTok в США. Они утверждают, что пекинская компания ByteDance, владеющая TikTok, может использовать свой продукт для сбора конфиденциальной информации о пользователях из США в интересах властей КНР.

До этого удалить социальную сеть TikTok из Google Play и AppStore предложил комиссар Федеральной комиссии Соединенных Штатов по связи Брендан Карр. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение Карра либеральным тоталитаризмом.

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