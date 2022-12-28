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Хинштейн назвал критической ситуацию с утечками персональных данных в России

Егор Провоторов
Общество
Хинштейн назвал критической ситуацию с утечками персональных данных в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональной информации необходимо форсировать, поскольку ситуация становится чрезвычайной, заявил во вторник, 27 декабря, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная, — заявил парламентарий.

Как напомнил Хинштейн, в настоящее время проверки Роскомнадзором компаний, оперирующих персональными данными, подпадают под действия моратория правительства, такие действия ведомство сейчас проводить не может. Однако на официальном портале правовой информации доступен проект об изменениях в соответствующее постановление. В нем предлагается разрешить проверки при поручении президента, премьер-министра, вице-премьера или при «случае подтвержденной утечки при согласовании с прокурором».

Вместе с тем, как подчеркнул депутат, позиция комитета в этом вопросе остается неизменной — полное снятие моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных, поскольку ситуация с утечками является «критической», пишет РИА Новости.

Утечка данных у сервиса заказа транспортных услуг «Ситимобил» привела к тому, что в публичном доступе оказались не только данные о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок клиентов. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказала PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.

Госдума утечка данных Персональные данные
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