ЦБ предлагает ограничить возможность взятия льготной ипотеки для одного заемщика

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Центробанк РФ предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, что возможностью ее получения можно будет воспользоваться только один раз. Об этом в среду, 28 декабря, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

— Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз, — заметила она.

По словам Даниловой, это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате этого усиливается рост стоимости, а доступность жилья для граждан снижается, пишет газета «Известия».

В середине декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за завершение программ ипотеки от застройщиков, поскольку эти схемы связаны с завышением цен на жилье.