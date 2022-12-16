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ЦБ выступил за завершение программ ипотеки от застройщиков

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ выступил за завершение программ ипотеки от застройщиков
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) выступает за завершение программ ипотеки от застройщиков, поскольку эти схемы связаны с завышением цен на жилье. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Еще раз повторю: когда люди окажутся с жильем, которое переоценено по рыночным меркам, и при необходимости на вторичном рынке они не смогут его продать за ту же цену, которую они заложили, получая кредит. Это будет проблема — проблема для людей, проблема по возврату ипотечных кредитов, — объяснила она.

По словам Набиуллиной, при сохранении подобной ипотеки могут даже происходить случаи, когда люди останутся должны банку после продажи такого жилья. Изменить систему Банк России может при помощи банковского регулирования, передает слова главы ЦБ ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года. По его словам, в этом году показатель инфляции для российской экономики будет приемлемым — 12,2 процента. Он добавил, что в следующем году показатель инфляции вернется к значению 5 процентов.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

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