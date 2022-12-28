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Ким Чен Ын на фоне эскалации на Корейском полуострове обратил внимание на «самооборону»

Егор Провоторов
В мире
Ким Чен Ын на фоне эскалации на Корейском полуострове обратил внимание на «самооборону»
Фото: flickr/whitehouse45

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на фоне сообщений относительно эскалации ситуации на Корейском полуострове поставил на пленарном заседании партии ТПК цели по укреплению оборонного потенциала государства в 2023 году, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейских коллег.

В сообщении журналистов сказано, что лидер КНДР ставит своим подчиненным цели по усилению обороны страны на двухдневном заседании партийного пленума.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило также, что Ким Чен Ын изложил «новые ключевые целы по укреплению самообороны», достижение которых намечено на 2023 год в условиях «многосторонне меняющейся ситуации» в мире, пишет РИА Новости.

Накануне политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабной войны между Пхеньяном и Сеулом из-за вторжения северокорейских дронов в Южную Корею не будет. При таком противостоянии в конфликт придется вступить Соединенным Штатам, которые сегодня не готовы к такому сценарию из-за украинского кризиса и проблем с Тайванем.

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