Цена на нефть марки Brent стала выше 86 долларов впервые с начала декабря

Фото: depositphotos

Стоимость одного барреля нефти марки Brent достигла показателя 86 долларов впервые с начала декабря. Об этом следует из информации, указанной в котировках лондонской биржи ICE от 28 декабря.

В ходе вторничных торгов после закрытия биржи цена на «черное золото» возросла до 86,04 доллара за баррель. За день до этого стоимость барреля нефти была на 1,78 процента ниже. При этом отмечается, что фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,75 процента — до 81 доллара за баррель нефти, пишет ТАСС.

В минувший вторник, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти. В тексте указа сообщается, что глава государства запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прописывают в контрактах потолок цен на данный вид энергоносителя.

Действие потолка цен на российскую нефть вступило в силу в понедельник, 5 декабря. После реализации ограничений со стороны Запада поставки энергоносителя из России выросли на 16 процентов.

«Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья и как этот факт влияет на ЕС. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, инициатором санкций в отношении России являются США, за которыми следует ЕС.