IKEA рассчитывает договориться с покупателями бизнеса в России до конца года

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Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает диалоги с потенциальными покупателями своих предприятий в России, организация намерена заключить соглашение до конца нынешнего года. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, IKEA и потенциальные покупатели договорились об обеспечении целостности всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава вероятных покупателей.

Мантуров в интервью ТАСС также напомнил, что, равно как и во всех других случаях, сторонам потребуется получить согласие на сделку от правовой комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию и соответствующее решение от ФАС.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».

13 октября стало известно, что IKEA уволила 10 тысяч из 12 тысяч своих сотрудников в России.