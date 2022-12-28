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Латвия выдала Украине сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области

Егор Провоторов
В мире
Латвия выдала Украине сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Фото: Unsplash

Латвийские власти выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Ларису Котляр, задержанную пограничниками, Киев осудил ее на 15 лет, сообщил в среду, 28 декабря, глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Женщина некоторое время пребывала в России, а затем решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. На латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и в срочном порядке осуждена на 15 лет.

По словам Барбашова, обычную чиновницу невысокого ранга из сельсовета сулили по меркам государственного преступника. К людям, проявлявшим малейшую лояльность к России, «отношение просто зверское», добавил глава района.

В интервью РИА Новости он назвал историю с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

В середине ноября издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

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