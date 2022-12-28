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Андрей Бочкарев: На метромосту через реку Ликову возводят верхнее строение пути

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: На метромосту через реку Ликову возводят верхнее строение пути
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты устраивают верхнее строение пути на метромосту через реку Ликову между станциями «Пыхтино» и «Внуково» строящегося участка Солнцевской линии метро. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность метромоста длиной 460 метров оценивается как высокая. К настоящему моменту рабочие уже уложили на объекте рельсошпальную решетку. Весной 2023 года специалисты начнут монтировать контактный рельс.

Отделочные работы также подходят к концу, добавил заммэра. Так, на 95 процентов оценивается готовность монтажа боковых ламелей. Кровля смонтирована более чем на 50 процентов.

Также на объекте продолжают устанавливать инженерные системы и монтировать конструкции для крепления кабельных кронштейнов, передает официальный сайт мэра столицы.

23 ноября сообщалось, что облицовка ламелями метромоста через реку Ликову между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления Солнцевской линии метро выполнена более чем на три четверти.

Строительство Мосты Андрей Бочкарев
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