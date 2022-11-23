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Андрей Бочкарев оценил готовность участка Солнцевской линии метро

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев оценил готовность участка Солнцевской линии метро
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты завершили более, чем наполовину строительные работы участка Солнцевской линии метро от Рассказовки до аэропорта «Внуково». Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— К настоящему времени новый участок Солнцевской линии со станциями «Пыхтино» и «Внуково» готов на 56 процентов. До конца следующего года работы по продлению линии планируется завершить, — рассказал он.

В настоящее время на станции «Внуково» завершены монолитные работы и идет устройство наклонного хода для эскалаторов, также строится метромост через реку Ликова.

Облицовка ламелями метромоста через реку Ликову между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления Солнцевской линии метро выполнена более чем на три четверти. По словам Бочкарева, на мосту также заканчивается монтаж металлоконструкций кровли, ранее были полностью выполнены монолитные работы.

Также недавно в столице завершилась архитектура метромоста в составе соединительной ветки между станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии.

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