Синоптик рассказала, когда в Москве закончится снег

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Снег в столице прекратится к вечеру 28 декабря. Об этом рассказала ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк.

— Сегодня с отходом атмосферного фронта в столичном регионе снег заметно ослабеет и к вечеру в основном прекратится, так что погода, в общем-то, улучшится. Но что касается температуры, то она останется существенно выше нормы. В течение дня в городе и области мы обещаем 0 — минус 2 градуса, — отметила она.

Согласно прогнозу Волосюк, ветер будет дуть северо-западный, его скорость не будет превышать 3–8 метров в секунду. При этом в городе стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба, сообщает РИА Новости.

До этого специалисты российского Гидрометцентра сообщили, что облачная погода, снег, гололедица, местами снежные заносы и к тому же до двух градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона 28 декабря. В дневное время суток в Москве столбики термометров будут находиться в диапазоне от минус 2 градусов до нуля, а ночью ожидается похолодание на два градуса Цельсия.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Вечерней Москвой рассказал, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю уходящего года. По его словам, последняя неделя текущего года в столичном регионе может ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.