Во Франции начали выдавать талоны на дрова из-за роста цен на электроэнергию

Фото: Unsplash

Жители Франции начали получать талоны на дрова из-за роста цен на электроэнергию. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

По сообщению Ouest France, французы, которые отапливают свои домохозяйства дровами, с 27 декабря могут получить чек на сумму от 50 до 200 евро.

Так, талоны на дрова не будут получать только «состоятельные или очень обеспеченные семьи». Французские власти предположили, что такая инициатива распространится примерно на 70 процентов населения — а это около 2,6 миллиона домохозяйств, которые отапливаются дровами.

Накануне биржевые цены на газ в европейских странах опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля. Отмечается, что январские фьючерсы по индексу TTF, являющегося крупнейшим на территории Европы хабом, расположенным в Нидерландах, открыли торги в минусе — у показателя в 882,1 доллара за тысячу кубометров. Их цена на текущий момент равняется 849,68 доллара, то есть они потеряли семь процентов от предыдущей отметки.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал, что означает введение потолка цен на российский газ. По его словам, для России потолок цен на газ в Европе может оказаться выгодным.