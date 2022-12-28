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Приметы и советы

Милонов предложил проверить сетевые магазины в преддверии Нового года

Араз Салехов
Общество
Милонов предложил проверить сетевые магазины в преддверии Нового года
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо проверить сетевые магазины в преддверии Нового года, поскольку россияне стали все чаще жаловаться на необоснованное подорожание продуктов. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

— За последнее десятилетие для миллионов россиян основным местом покупки продуктов стали крупные сетевые магазины, где сразу же можно приобрести все необходимое в одном месте по умеренной цене, — отметил он.

Однако парламентарий уточнил, что в последнее время в Думу стало поступать много обращений от граждан о фактах необоснованного роста стоимости продуктов питания. В частности, сетевые магазины стали вводить в заблуждение россиян своим нововведением: из-за роста цен на ряд продуктовых товаров магазины перестали указывать цену за килограмм. В связи с этим Милонов предлагает провести проверки крупных сетевых магазинов, сообщает RT.

В середине декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в России продолжается мониторинг ценовой доступности продуктов питания, на данный момент их стоимость относительно стабильна. По его словам, ведомство продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития.

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты подорожают перед Новым годом. Эксперт считает, что повышение цен коснется тех продуктов, которые принято считать праздничными: икра, креветки и кальмары.

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