Милонов предложил проверить сетевые магазины в преддверии Нового года

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В России необходимо проверить сетевые магазины в преддверии Нового года, поскольку россияне стали все чаще жаловаться на необоснованное подорожание продуктов. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

— За последнее десятилетие для миллионов россиян основным местом покупки продуктов стали крупные сетевые магазины, где сразу же можно приобрести все необходимое в одном месте по умеренной цене, — отметил он.

Однако парламентарий уточнил, что в последнее время в Думу стало поступать много обращений от граждан о фактах необоснованного роста стоимости продуктов питания. В частности, сетевые магазины стали вводить в заблуждение россиян своим нововведением: из-за роста цен на ряд продуктовых товаров магазины перестали указывать цену за килограмм. В связи с этим Милонов предлагает провести проверки крупных сетевых магазинов, сообщает RT.

В середине декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в России продолжается мониторинг ценовой доступности продуктов питания, на данный момент их стоимость относительно стабильна. По его словам, ведомство продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития.

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты подорожают перед Новым годом. Эксперт считает, что повышение цен коснется тех продуктов, которые принято считать праздничными: икра, креветки и кальмары.