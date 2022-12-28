Диетолог рассказала, как восстановить организм после новогоднего застолья

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Вода, кислород и сложные углеводы позволят быстрее восстановиться после насыщенной новогодней ночи. Об этом рассказала диетолог Маргарита Дмитриева.

— Главное, от чего хотелось бы предостеречь, — не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент вытянет много жидкости из организма, и состояние в результате может стать только хуже, — предупредила специалист.

Она добавила, что после обильного застолья не стоит похмеляться и доедать утром оставшиеся салаты, чтобы не нагружать печень, которая активно работала накануне.

Лучше предпочесть простую и сытную пищу, которая содержит сложные углеводы. Это даст организму необходимую для восстановления энергию. Например, это может быть вареный картофель, пояснила Дмитриева.

При этом она призвала отказаться от быстрых углеводов, таких как конфеты или печенье.

Кроме того, человеку следует пить как можно больше чистой воды. Она поможет вывести из организма продукты распада алкоголя и жиров, порекомендовала диетолог.

Помощь в восстановлении окажет и кислород. Поэтому диетолог советует 1 января отправиться на прогулку и подышать свежим воздухом, передает «Москва 24».

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