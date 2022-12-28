Синоптик Леус: Ровно двухмесячная норма осадков выпала в Москве

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В столице уже выпала ровно двухмесячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в среду, 28 декабря.

— Минувшая ночь принесла в столицу еще три миллиметра осадков (по данным метеостанции ВДНХ). Таким образом, с начала первого зимнего месяца в столичной копилке небесной влаги уже 102 миллиметра или ровно две декабрьских нормы, — рассказал он.

Высота снежных покровов в Москве достигла 30 сантиметров, что является нормой последней декады января, написал синоптик в своем Telegram-канале.

До этого специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, когда в столице закончит идти снег. По ее словам, к вечеру, 28 декабря, снегопад в городе прекратится. При этом стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.

Также «Вечерняя Москва» узнала у Леуса каким буде первый день 2023 года. По его словам, несмотря на то что в новогоднюю ночь ожидаются заморозки, уже 1 января в город поступит небольшая порция тепла.