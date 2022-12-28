Ефимов: Реорганизация неэффективно используемого участка в Южном Бутове позволит создать две тысячи новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба

На сайте столичного правительства был опубликован проект решения о комплексном развитии нецелесообразно используемого участка в районе Южное Бутово, на 1-й Горловской улице. После реорганизации данной территории в городе появится около двух тысяч новых рабочих мест. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая сумма инвестиций в проект составит порядка 7,5 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации превысит 550 миллионов ежегодно. К самому развитию участка уже приступит собственник, городской оператор или инвестор, определенный по результатам аукциона.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что по данному проекту планируется возвести свыше 70 тысяч «квадратов» недвижимости.

Он также добавил, что на территории вдоль 1-й Горловской улицы будут возведены общественно-деловые кварталы, в которых разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания. Также на участке будет построен спортивный стадион с отдельной зоной для болельщиков.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий.