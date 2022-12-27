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Ефимов: Два участка в Лефортове реорганизуют по программе комплексного развития

Александр Афонин
Город
Ефимов: Два участка в Лефортове реорганизуют по программе комплексного развития
Фото: Пресс-служба

В столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В один проект комплексного развития территорий вошли сразу два участка в районе Лефортово. Первый расположен вдоль улицы Золоторожский Вал в бывшей промзоне «Серп и молот» недалеко от станции метро «Римская». Второй — между улицами Авиамоторной и 2-й Синичкиной в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Лефортово». Общая площадь участков — около 4,5 гектара, — сказал он.

Заммэра добавил, что в реализацию проектов будет вложено 11,5 миллиарда рублей. В рамках работ на участках появятся социальные и общественно-деловые объекты, благодаря которым в районе появится около 500 новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего на участках построят порядка 115 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 74 тысячи «квадратов» будет отдано на реализацию программы реновации. Кроме того, в Лефортове появятся учебный корпус и две поликлиники для взрослых и детей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. По его словам, реализация проекта позволит создать около 420 новых рабочих мест.

Строительство Район Лефортово Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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