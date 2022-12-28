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Тренер Рассадина посоветовала не забывать про активный отдых на новогодних каникулах

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер Рассадина посоветовала не забывать про активный отдых на новогодних каникулах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В период новогодних каникул многие расслабляются и обещают себе взяться за восстановление своей физической формы после январских праздников. Но подобная стратегия может быть ошибочной. Тренер Наталья Рассадина рассказала, что у людей, находящихся в хорошей форме, может уйти выносливость, могут стать слабее мышцы, а из-за алкоголя и еды может снизиться энергия.

В итоге могут возникнуть небольшие отеки, целлюлит, одутловатость.

Рассадина посоветовала не забывать про активный отдых во время новогодних праздников. Стоит покататься на коньках, лыжах, «ватрушках». Также полезно сходить в бассейн или в баню.

Она напомнила, что как минимум нужно заниматься два раза в неделю, а еще лучше — три, передает Общественная Служба Новостей.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина посоветовала на новогодних праздниках не переедать вредных салатов, следить за количеством овощей и фруктов в рационе и включать в свою жизнь больше активностей, передает ФАН.

Стало известно, где россияне планируют встретить Новый год. Среди российских регионов лидерство в первой пятерке уверенно удерживают Москва и Петербург. Затем идут Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Как и в прошлом году, россияне планируют отдых примерно на неделю.

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