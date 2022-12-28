В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II

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В Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщают местные СМИ в среду, 28 декабря.

— В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают, — говорится в сообщении.

По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводятся работы, людей туда не подпускают, передает РИА Новости.

26 декабря коммунальщики в городе Днепре снесли памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Для этого рабочие использовали подъемный кран.

Памятник русскому поэту Александру Пушкину также демонтировали в украинском Днепре по решению местного городского совета. Кроме того, днепровские власти демонтировали памятник пионеру-герою, партизану Володе Дубинину, погибшему в 1942 году. Всего в украинском городе планируют демонтировать около десяти монументов.