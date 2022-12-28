Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II

Лейла Алиева
В мире
В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II
Фото: shutterstock

В Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщают местные СМИ в среду, 28 декабря.

— В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают, — говорится в сообщении.

По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводятся работы, людей туда не подпускают, передает РИА Новости.

26 декабря коммунальщики в городе Днепре снесли памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Для этого рабочие использовали подъемный кран.

Памятник русскому поэту Александру Пушкину также демонтировали в украинском Днепре по решению местного городского совета. Кроме того, днепровские власти демонтировали памятник пионеру-герою, партизану Володе Дубинину, погибшему в 1942 году. Всего в украинском городе планируют демонтировать около десяти монументов.

Украина Снос Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте