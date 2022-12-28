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Подъездную дорогу построили для двух подмосковных СНТ

Полина Долганова
Город
Подъездную дорогу построили для двух подмосковных СНТ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столица построила подъездную дорогу к двум садоводческим некоммерческим объединениям — СНТ «Богдановка» и СНТ «Простоквашино». Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он уточнил, что объединения располагаются рядом с деревней Богдановка в городском округе Чехов.

Длина дороги составляет 1,4 километра. Трасса расположилась на площади свыше 10 тысяч «квадратов». В общей сложности дорога прокладывает путь к 255 садовым участкам, где ведут хозяйство 663 человека, 360 из которых — москвичи.

Дорога возводилась за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы.

Всего до 2023 года планируется построить 16 подъездных дорог, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В Новой Москве специалисты также почти завершили строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Она включает в себя строительство проезжей части и трех искусственных сооружений.

В этом году в ТиНАО было введено в эксплуатацию порядка 26,4 километра дорог. На сегодняшний день водителям доступны Внуковское шоссе, протяженность которого составляет 8,7 километра, а также автодорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11,1 километра.

Строительство СНТ Дороги
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