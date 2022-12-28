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Голикова рассказала о появлении нововведения на «Госуслугах» для малоимущих семей

Араз Салехов
Общество
Голикова рассказала о появлении нововведения на «Госуслугах» для малоимущих семей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На портале госуслуг с 28 декабря семьи с низкими доходами смогут заполнить заявления на пособие. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с вице-премьерами.

По ее словам, заявление на бумаге можно будет подать с 9 января 2023 года в службу Социального фонда или МФЦ. После подачи заявления первые выплаты поступят во второй половине января.

Как уточняется, в следующем году в среднем выплаты по стране будут осуществляться в размере 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей, сообщает «Москва 24».

В середине декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о запуске единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Глава кабмина добавил, что новая мера поддержки будет включать в себя выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, на детей от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет, а также беременным женщинам.

До этого в Госдуме оценили идею ввести предновогоднюю выплату семьям с детьми. Глава комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов считает, что выплачивать перед новым годом семьям с детьми небольшую сумму от государства является хорошей идеей, так как эти средства пошли бы в экономику страны.

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