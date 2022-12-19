Мишустин сообщил о запуске новой системы поддержки семей с детьми

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Российский кабинет министров утвердил порядок назначения единого социального пособия для малообеспеченных семей с детьми, которое можно будет получить с 1 января следующего года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 19 декабря.

— С 1 января запускаем для них единое ежемесячное пособие. Оно объединит ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет. Также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Станет оно назначаться и беременным женщинам с низкими доходами, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мишустина, пособие будет назначаться адресно в каждом конкретном случае, с учетом индивидуального материального положения. Он уточнил, что на поддержку смогут рассчитывать семьи, в которых воспитываются около 10 миллионов детей.

12 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделило свыше трех миллиардов рублей на детские выплаты малоимущим семьям.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о правилах предоставления единого ежемесячного пособия.