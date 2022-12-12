Мишустин выделил более трех миллиардов рублей на детские пособия

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Правительство России выделило свыше трех миллиардов рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году, — отметил он.

Политик уточнил, что пособия могут получить семьи с низкими доходами, сообщает РИА Новости.

Накануне Мишустин подписал указ о выделении новых средств на поддержку многодетных семей. Так, власти страны выделили более 362,5 миллиона рублей на эту инициативу. Размер такого пособия, как уточняется, эквивалентен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. В среднем по стране он составляет 14,5 тысячи рублей. Семья может получить такую выплату после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Помимо этого, осенью 2022 года правительство России продлило на один год выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей. Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.