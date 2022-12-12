Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мишустин выделил более трех миллиардов рублей на детские пособия

Араз Салехов
Общество
Мишустин выделил более трех миллиардов рублей на детские пособия
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России выделило свыше трех миллиардов рублей на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

— По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году, — отметил он.

Политик уточнил, что пособия могут получить семьи с низкими доходами, сообщает РИА Новости.

Накануне Мишустин подписал указ о выделении новых средств на поддержку многодетных семей. Так, власти страны выделили более 362,5 миллиона рублей на эту инициативу. Размер такого пособия, как уточняется, эквивалентен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. В среднем по стране он составляет 14,5 тысячи рублей. Семья может получить такую выплату после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Помимо этого, осенью 2022 года правительство России продлило на один год выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей. Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Россия Выплаты Семья Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте