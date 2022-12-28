В Госдуме оценили идею ввести предновогоднюю выплату семьям с детьми

Фото: Пресс-служба Госдумы

Выплачивать перед новым годом семьям с детьми небольшую сумму от государства является хорошей идеей, так как эти средства пошли бы в экономику страны. Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов.

— Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям, — отметил парламентарий.

Он отметил, что некоторые семьи не испытывают надобности в подобной выплате. При этом Нилов не видит ничего плохого в том, что такие семьи также не стали бы отказываться от пособия, так как в любом случае эти деньги «пошли бы реально в экономику». Депутат заключил, что если бы государство утвердило на законодательном уровне подобную меру, «было бы только хорошо», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что комитет Госдумы по социальной политике не поддержал для первого чтения законопроект, предусматривающий установление предновогодних пенсионных выплат пенсионерам.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Экономист Константин Добромыслов рассказал «Вечерней Москве», кому положена выплата и каков будет ее размер в Москве и Московской области.