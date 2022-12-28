Кремль: Поездка Путина в Псков отменилась из-за погодных условий

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 28 декабря не вылетит в Псков из-за погодных условий, а проведет мероприятие в режиме онлайн из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области, — отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что на заводе собираются наладить выпуск полимерной продукции, которая нужна для фармацевтики, а также для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки, сообщает РИА Новости.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл к сооружению за рулем автомобиля и проехал по мосту, выслушав при этом доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.