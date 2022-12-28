Москвичей предупредили о вероятности небольшого дождя в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве ожидается мокрый снег, также возможны небольшие дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что температура воздуха составит в новогоднюю ночь от 3 до 2 градусов ниже нуля.

— И возможен небольшой дождь, но очень важно, что небольшой, — отметил специалист.

Вильфанд добавил, что погода в Новый год будет мягкой: в столице ожидается много снега, что позволит москвичам лепить снеговиков и кататься на лыжах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого специалист метеорологического центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, когда в столице закончит идти снег. По ее словам, в скором времени стоит ожидать повышения атмосферного давления до 745 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года. В начале недели холод усилится, а ночью морозы окрепнут до 7–12 градусов. Днем температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов.