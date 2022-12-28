Папа Римский Франциск сообщил о болезни своего 95-летнего предшественника

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Почетный Папа Бенедикт XVI серьезно болен. Об этом сообщил его преемник, Папа Римский Франциск, призвав молиться за представителя католической церкви.

— Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за Папу Бенедикта XVI, который в молчании поддерживает церковь. Он очень болен, — обратился понтифик к верующим после коллективной аудиенции.

Глава католической церкви призвал паству попросить у Господа «утешить и поддержать» почетного папу, передает ТАСС.

Бенедикт XVI возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году после смерти Иоанна Павла II. В 2013 году в возрасте 85 лет он отказался от папского престола, сославшись на нехватку сил для управления церковью. Это стало первым отречением понтифика за последние 600 лет. В настоящее время 95-летний почетный Папа Бенедикт XVI проживает в Ватикане.

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