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Появились подробности об убийстве девушки в квартире на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности об убийстве девушки в квартире на юге столицы
Фото: nekrasovka.mos.ru
Москва, Затонная улица Карта всех событий

К убийству девушки на юге столицы может быть причастен ее супруг. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией в среду, 28 декабря.

По неподтвержденным данным, 23-летняя девушка перестала выходить на связь с родителями. Именно по этой причине отец прибыл в квартиру погибшей на Затонной улице и обнаружил там тело своей дочери.

В совершении преступления подозревают супруга покойной — 23 летнего молодого человека, которого знакомые характеризуют как спокойного и замкнутого человека, который принимал антидепрессанты. По данным Telegram-канала «112», мужчина улетел в Турцию. Его объявили в розыск.

О паре известно, что они вместе учились в одной ветеринарной академии, занимались наукой и работали в одной компании лаборантами.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Затонной улице. О преступлении стало известно после того, как тело погибшей обнаружил отец.

Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что смерть была насильственной, так как на теле были обнаружены четыре колото-резаных ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Москва Район Нагатинский Затон Убийства Уголовные дела Южный административный округ (ЮАО)
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