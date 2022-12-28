Появились подробности об убийстве девушки в квартире на юге столицы

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Москва, Затонная улица Карта всех событий

К убийству девушки на юге столицы может быть причастен ее супруг. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией в среду, 28 декабря.

По неподтвержденным данным, 23-летняя девушка перестала выходить на связь с родителями. Именно по этой причине отец прибыл в квартиру погибшей на Затонной улице и обнаружил там тело своей дочери.

В совершении преступления подозревают супруга покойной — 23 летнего молодого человека, которого знакомые характеризуют как спокойного и замкнутого человека, который принимал антидепрессанты. По данным Telegram-канала «112», мужчина улетел в Турцию. Его объявили в розыск.

О паре известно, что они вместе учились в одной ветеринарной академии, занимались наукой и работали в одной компании лаборантами.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Затонной улице. О преступлении стало известно после того, как тело погибшей обнаружил отец.

Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что смерть была насильственной, так как на теле были обнаружены четыре колото-резаных ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.