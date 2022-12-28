Бывший гендиректор Renault в России Панков возглавил Aurus

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новым генеральным директором компании Aurus назначен Андрей Панков. Он с 2015 по 2019 год занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ. Это следует из сообщения компании.

— ООО «Аурус Моторс» объявляет о назначении Андрея Панкова на должность генерального директора с 28.12.2022 года, — цитирует сообщение РИА Новости.

На заводе Aurus в Елабуге в конце ноября началось производство новой модели люксового внедорожника Komendant. Значительное количество деталей в автомобиле — российского производства. «Вечерняя Москва» собрала информацию, которая известна об этой машине, а также узнала у эксперта, кому она будет интересна и какие необычные технические решения в ней применены.

16 мая российские активы группы Renault перешли в собственность государства. Теперь доля в «АвтоВАЗе» принадлежат Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей.