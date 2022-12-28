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Кассовые сборы новой части «Аватара» превысили миллиард долларов

Анастасия Колоскова
Общество
Кассовые сборы новой части «Аватара» превысили миллиард долларов
Кадр из фильма «Аватар» / 2009 год

Всего за 12 дней проката фильма «Аватар-2: Путь воды» его кассовые сборы преодолели отметку в один миллиард долларов.

Картина вошла в топ-3 самых кассовых кинолент этого года, обогнав сиквел «Доктора Стрэнджа».

Такого рекорда блокбастеру Джеймса Кэмерона удалось добиться, несмотря на то, что из-за шторма «Эллиотт» в Северной Америке наблюдались перебои с электричеством, а люди отказывались покидать свои дома.

Согласно прогнозу аналитиков, после прекращения шторма сборы картины вновь подскочат, передает kinonews.ru.

До этого сообщалось, что «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.

С 22 декабря в некоторых кинотеатрах РФ начался предпоказ одной из самых долгожданных мировых премьер — «Аватар: Путь воды». Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы уже сегодня можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».

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