Памятник Минину и Пожарскому в Москве простоит без реставрации минимум 200 лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в столице сможет простоять без реставрации как минимум 200 лет. Об этом рассказал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин в среду, 28 декабря.

— Я думаю, что как минимум на 200 лет мы можем гарантировать эту работу, — отметил он.

Монумент включен в комплекс Государственного исторического музея и был установлен 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник строили на пожертвования народа, а работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года, передает ТАСС.

Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади завершилась 31 октября. Работы осуществляли более 50 специалистов различного профиля, в результате в памятник удалось вдохнуть новую жизнь.

В этом году в Москве было отреставрировано более 200 объектов культурного наследия. По словам мэра столицы Сергея Собянина, финансирование со стороны частных инвесторов, работа федеральных структур, правительства столицы и патриархии Москвы позволили добиться нужных результатов.