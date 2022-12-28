Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Памятник Минину и Пожарскому в Москве простоит без реставрации минимум 200 лет

Лейла Алиева
Город
Памятник Минину и Пожарскому в Москве простоит без реставрации минимум 200 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в столице сможет простоять без реставрации как минимум 200 лет. Об этом рассказал директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин в среду, 28 декабря.

— Я думаю, что как минимум на 200 лет мы можем гарантировать эту работу, — отметил он.

Монумент включен в комплекс Государственного исторического музея и был установлен 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник строили на пожертвования народа, а работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года, передает ТАСС.

Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади завершилась 31 октября. Работы осуществляли более 50 специалистов различного профиля, в результате в памятник удалось вдохнуть новую жизнь.

В этом году в Москве было отреставрировано более 200 объектов культурного наследия. По словам мэра столицы Сергея Собянина, финансирование со стороны частных инвесторов, работа федеральных структур, правительства столицы и патриархии Москвы позволили добиться нужных результатов.

Реставрация Москва Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте