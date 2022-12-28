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«Металлоинвест» опроверг заявление СБУ о хранении «украинского» железа на подпольных складах

Георгий Соланович
В мире
«Металлоинвест» опроверг заявление СБУ о хранении «украинского» железа на подпольных складах
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Российский производитель железной руды «Металлоинвест» опроверг заявление Службы безопасности Украины о хранении «украинской железной руды» на подпольных складах, сообщается на сайте компании в среду, 28 декабря.

Украинские власти арестовали партию железной руды стоимостью около 54,35 миллиона долларов, которая якобы принадлежит Украине и хранится на «подпольных складах» российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили накануне в украинской спецслужбе.

— В связи с распространенным заявлением СБУ о якобы хранении компаниями Алишера Усманова «украинской железной руды» на «подпольных складах России» в морских портах Украины и намерениях по ее возможному вывозу на территорию России, сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ, — говорится на сайте «Металлоинвеста».

В компании подчеркнули, что арест груза, предназначенного зарубежным покупателям, со стороны Украины является незаконным.

До этого сообщалось, что Киев готовит провокацию по срыву инициативы ООН о возобновлении транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Отмечается, что вину за теракт украинское правительство намеревается переложить на Россию.

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