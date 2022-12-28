Движение трамваев по Варшавскому шоссе восстановили после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваев по Варшавскому шоссе в Донском районе Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Варшавском шоссе, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что из-за ДТП на путях в районе остановки «Стадион «Труд» задерживались маршруты под номерами 3, 16, 47 и 49.

В понедельник, 27 декабря, департамент посоветовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом в предпраздничное время. Связано это с тем, что движение на дорогах Москвы будет плотным до 29 декабря.