Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочих в Воскресенске

Фото: Прокуратура Московской области

Московская область, Воскресенск, микрорайон Центральный, Октябрьская улица Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту гибели двоих рабочих в подмосковном городе Воскресенске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 28 декабря.

По ее словам, сотрудники ведомства оценят степень соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — сказала Короткова.

Также представитель ведомства сообщила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом, находится на контроле у городской прокуратуры.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в среду, 28 декабря, недалеко от жилого дома на улице Октябрьской в городе Воскресенск. Двое рабочих чистили снег на крыше, находясь при этом на площадке автовышки. В какой-то момент стрела подъемника сломалась, и мужчины упали с высоты четвертого этажа. Оба сотрудника управляющей компании погибли от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело.