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Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области

Александр Афонин
Общество
Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме запустил процесс производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Сегодня увидим производство, которое компания «Титан-Полимер» развивает в Псковской области. Оно будет выпускать большие объемы полимерной продукции, — сказал глава государства.

Президент выразил благодарность всем специалистам, которые принимали участие в создании нового предприятия. Открытие завода, как считает Путин, позволит укрепить промышленный суверенитет России.

По словам главы государства, мощность завода оценивается в 72 тысячи тонн полимерной продукции в год. Изготавливаемые товары смогут обеспечить повышение спроса в стране, а также внесут вклад в импортозамещение, цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Изначально Путин должен был лично принять участие в открытии производства. Однако из-за погодных условий его вылет в Псков был отменен, а мероприятие прошло в режиме онлайн из Санкт-Петербурга.

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