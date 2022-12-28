Александр Козлов: Новый столичный суперсервис для переезда упростит жизнь новоселам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Благодаря суперсервису «Переезд в Москве» горожане смогут освоиться на новом месте жительства. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов в среду, 28 декабря.

— Москва развивает цифровые форматы взаимодействия, создает удобную для горожан цифровую экосистему, в которой доступно множество услуг. Но часто в жизни нужна не просто одна госуслуга или две, а целый список, и тогда «пакетное» предложение помогает человеку закрыть много вопросов одновременно, — отметил он.

Суперсервис, доступный на официальном портале мэра и правительства Москвы, включает в себя целый список задач, которые необходимо решить при переезде. Среди них — регистрация по новому адресу, запись детей в сад или школу, прикрепление к поликлинике, памятки по передаче показаний счетчиков, оплате ЖКУ и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».

О появлении нового суперсервиса «Переезд в Москве» объявили в это же день на портале mos.ru. Сервис поможет не только тем горожанам, которые переезжают из одного района столицы в другой, но и тем, кто переселяется в город из Подмосковья или других регионов России.