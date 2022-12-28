Стало известно о том, кто пострадал от падения снега с крыши на западе Москвы
От падения наледи с крыши нежилого дома на западе столицы пострадал директор Департамента управления МЧС России Анатолий Елизаров. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.
Елизарова госпитализировали с травмой головы. Состояние 50-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Как сообщил Telegram-канал «Москва 24», генерал-лейтенанта успешно прооперировали.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на Инициативной улице днем в среду, 28 декабря. В момент, когда Елизаров проходил мимо нежилого дома, на него со второго этажа упал большой кусок льда. Мужчина пострадал и был госпитализирован.
По данному факту столичная прокуратура проводит проверку, целью которой является установление ответственных лиц за очистку крыши дома от снега.