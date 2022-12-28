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Стало известно о том, кто пострадал от падения снега с крыши на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Стало известно о том, кто пострадал от падения снега с крыши на западе Москвы
Фото: МЧС
Москва, Инициативная улица Карта всех событий

От падения наледи с крыши нежилого дома на западе столицы пострадал директор Департамента управления МЧС России Анатолий Елизаров. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Елизарова госпитализировали с травмой головы. Состояние 50-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Как сообщил Telegram-канал «Москва 24», генерал-лейтенанта успешно прооперировали.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Инициативной улице днем в среду, 28 декабря. В момент, когда Елизаров проходил мимо нежилого дома, на него со второго этажа упал большой кусок льда. Мужчина пострадал и был госпитализирован.

Стало известно о том, кто пострадал от падения снега с крыши на западе Москвы Фото: Прокуратура Москвы

По данному факту столичная прокуратура проводит проверку, целью которой является установление ответственных лиц за очистку крыши дома от снега.

МЧС Западный административный округ (ЗАО) Москва Госпитализация Пострадавшие
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