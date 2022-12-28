«Я свободен!»: Охлобыстин впервые стал дедушкой

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Этой осенью дочери российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса и Евдокия рассказали, что они обе беременны и находятся примерно на одинаковом сроке. В декабре сам родитель поделился радостной новостью — он стал дедушкой.

— Я стал дедушкой. Теперь я вообще ничего не боюсь. Я свободен! — написал актер в своем личном блоге.

Охлобыстин добавил, что его внуку дали имя Анатолий. Однако кто родил актер пояснять не стал. Как уточнил StarHit, мамой стала старшая дочь Анфиса. Об этом изданию сообщила супруга Охлобыстина Оксана.

До этого известная российская певица Нюша поделилась в своих социальных сетях новым видеороликом. Кроме комплиментов в комментариях появилась дискуссия о новой беременности знаменитой артистки.

Помимо этого, появилась информация, что звезда популярного ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева готовится в третий раз стать мамой. При этом 42-летняя актриса пытается сильно не афишировать свое интересующее публику положение. Она носит широкие платья, которые скрывают выросший живот.