Дептранс рассказал о пользе для жителей ЗАО путепровода над Северным дублером Кутузовского проспекта

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Поездки жителей Западного административного округа (ЗАО) Москвы станут удобнее и быстрее благодаря открытию движения по путепроводу, расположенному над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями МЦД-1. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Об открытии путепровода над дублером Кутузовского проспекта до этого сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Telegram-канале Дептранса отметили, что после открытия путепровода жителям ЗАО столицы стало проще добираться до Кутузовского проспекта из района Филевский парк.

— Благодаря открытию после реконструкции путепровода на улице Барклая вернули жителям района Филевский парк маршруты м7 и 116 — доезжать до Кутузовского проспекта стало проще, — пояснил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава дептранса Максим Ликсутов.

До этого Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления Московской железной дороги. Также мэр Москвы сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.