Вучич призвал сербов разобрать баррикады в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов разобрать баррикады в частично признанном Косове. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

— (Вучич — прим. «ВМ») предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим (по гарантиям — прим. «ВМ»), и попросил наших сербов покинуть баррикады, — сказал Петкович пресс-конференции. Его слова передает RT.

Власти непризнанного Косова в понедельник, 26 декабря, привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что армия Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность.

В этот же день Вучич пообещал защитить сербское население в Косове и Метохии после приведения Приштиной армии в полную боевую готовность. Политик отметил, что Белград находится в «тяжелой ситуации», однако сделает все, чтобы сохранить в регионе мир и стабильность.