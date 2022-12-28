Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич призвал сербов разобрать баррикады в Косове

Георгий Соланович
В мире
Вучич призвал сербов разобрать баррикады в Косове
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов разобрать баррикады в частично признанном Косове. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

— (Вучич — прим. «ВМ») предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим (по гарантиям — прим. «ВМ»), и попросил наших сербов покинуть баррикады, — сказал Петкович пресс-конференции. Его слова передает RT.

Власти непризнанного Косова в понедельник, 26 декабря, привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что армия Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность.

В этот же день Вучич пообещал защитить сербское население в Косове и Метохии после приведения Приштиной армии в полную боевую готовность. Политик отметил, что Белград находится в «тяжелой ситуации», однако сделает все, чтобы сохранить в регионе мир и стабильность.

Косово Александр Вучич Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте