Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой для Путина

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намеренно обратил внимание на «анонимную утечку» о якобы ударе по Кремлю, так как аналогичные заявления делал Киев. Об этом глава российского МИД заявил в среду, 28 декабря, в программе «Большая игра» на Первом канале.

— Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал, что такая угроза прозвучала и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности.... Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне не замолкающих «говорящих голов» (киевской власти — прим. «ВМ»), — сказал он.

Министр добавил, что личных угроз для президента России Владимира Путина не произносилось. Однако, по его словам, все было и так понятно.

Речь идет о заявлении Лаврова, согласно которому слова «неназванных официальных лиц» из Пентагона относительно нанесения «обезглавливающего удара» по Кремлю могут говорить об угрозе физического устранения президента. Помимо этого, глава МИД также напомнил о поступающих с Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.