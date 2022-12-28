В Австрии призвали провести референдум по отмене антироссийских санкций

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Уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Эрвин Ангегер призвал Вену организовать референдум по вопросу поддержки населения санкций в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе АПС в среду, 28 декабря.

— Евросоюз и правительство (Австрии — прим. «ВМ») должны наконец увидеть, что политика санкций такого типа с треском провалилась. Поэтому наше население должно иметь возможность проголосовать на референдуме за то, хотят ли они продолжать эту политику санкций, увеличивающую бедность, разрушающую экономику и рабочие места, — сказал она.

По словам депутата, ситуацию может усугубить потолок цен на нефть. Из-за поддержки подобного режима Австрии Россия может остановить поставки сырья. Это, в свою очередь, приведет к дефициту нефти и скачку цен, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти. Данное постановление будет действовать до 1 июля 2023 года.

Как рассказал «ВМ» политолог Юрий Светов, предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти являются верным шагом. Если бы Россия не дала ответ, то Запад продолжил действовать по принципу ультиматумов.