Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Австрии призвали провести референдум по отмене антироссийских санкций

Александр Афонин
В мире
В Австрии призвали провести референдум по отмене антироссийских санкций
Фото: shutterstock

Уполномоченный по вопросам экономики в парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Эрвин Ангегер призвал Вену организовать референдум по вопросу поддержки населения санкций в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе АПС в среду, 28 декабря.

— Евросоюз и правительство (Австрии — прим. «ВМ») должны наконец увидеть, что политика санкций такого типа с треском провалилась. Поэтому наше население должно иметь возможность проголосовать на референдуме за то, хотят ли они продолжать эту политику санкций, увеличивающую бедность, разрушающую экономику и рабочие места, — сказал она.

По словам депутата, ситуацию может усугубить потолок цен на нефть. Из-за поддержки подобного режима Австрии Россия может остановить поставки сырья. Это, в свою очередь, приведет к дефициту нефти и скачку цен, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти. Данное постановление будет действовать до 1 июля 2023 года.

Как рассказал «ВМ» политолог Юрий Светов, предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти являются верным шагом. Если бы Россия не дала ответ, то Запад продолжил действовать по принципу ультиматумов.

Нефть Австрия Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте