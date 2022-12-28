Мэр украинского города Баклыков пожаловался в СБУ на «советских» Деда Мороза и Снегурочку

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Мэр города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за появления на празднике в школе Деда Мороза и Снегурочки, посчитав их «советской агитацией».

В селе Михайловка Лебединского района для учеников младших классов провели новогодний утренник, в котором участвовали Дед Мороз и Снегурочка. Узнав об этом, мэр города возмутился, так как счел недопустимым участие «советских» персонажей в празднике, когда на Украине давно идет кампания по декоммунизации.

— В учебном заведении Лебединского городского совета прошел советский агитационный шабаш под названием «Праздничный квест от Деда Мороза». Дети должны получать радость, праздники и подарки. Но есть определенные границы, которые нельзя переступать, — написал Баклыков на своей странице в соцсети.

Он обратился к председателю Сумской областной военной администрации и главе областного управления СБУ с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц исполкома Лебединского горсовета, выяснить, кто организовал утренник и кто принимал в нем участие, передает ТАСС.

14 ноября в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советскому писателю Максиму Горькому. Скульптура творца располагалась на территории одесского санатория имени Горького. Решение о сносе было принято 13 ноября руководством учреждения.